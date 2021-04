Burundi: Abigeme baracari ‘inyuma cane’ muri ICT, hari abariko bararwanira impinduka

Haciye isaha 1

Ariko mu Burundi, co kimwe no mu bindi bihugu vyinshi bikenye, abigeme ntibafise amahigwe yo kwiga no gushika kuri ubu buhinga bugezweho.