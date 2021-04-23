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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Video
Aba bagore n’imiryango yabo barateye imbere
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Aba bagore n’imiryango yabo barateye imbere
Iminota 38 iraheze
Ivyarabwe cane
5:11
Umviriza,
Jennifer Kamanzi Mapakou: Afasha abana bafite uburwayi bwa autism
, Umwanya bimara 5,11
22 Ukwa kane 2021
4:29
Umviriza,
Ibibazo byanyu kuri Covid-19: Urukingo ruhurira he no gutembera kw'amararo?
, Umwanya bimara 4,29
22 Ukwa kane 2021
1:44
Video,
Uburyo 5 bwiza bwo kwerekana urukundo rwawe
, Umwanya bimara 1,44
14 Ukwa kabiri 2019
3:15
Video,
“Ni ivyaha bikorerwa abagore mubihugu vyinshi"
, Umwanya bimara 3,15
16 Ukwa kane 2021
3:48
Video,
Abahinga, abahomvye n’abatwara u Burundi bavuga iki?
, Umwanya bimara 3,48
16 Ukwa kane 2021