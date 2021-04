Ubuzima bwo mu mutwe: Ihungabana, jenoside n'uburwayi bwanjye butagaragara

Haciye isaha 1

None ubu namenye ko nyuma yo kuba muri jenoside ndi umwana wari urimo gukurira mu Rwanda ndetse na nyuma yo kunyura mu bindi bintu bibi, mfite ikibazo cy'ihungabanga riturutse ku byo nabayemo, kizwi nka 'post-traumatic stress disorder' (PTSD).

Gituma hari ubwo ngira ubwoba bwinshi bushobora kuza igihe icyo ari cyo cyose bugatuma ngorwa no guhumeka. Akenshi mbira icyuya gicye gikonje iyo ibyo bibaye, mu gihe mba ndwana no kongera gusubira kuba jyewe "usanzwe".

Victoria yarezwe na mama we, ariko kuri iyi foto agaragara ari kumwe n'ababyeyi be bombi

Ndacyibuka ubwo nari ndyamanye na we mu bitaro, nshaka kumuba hafi kubera ukuntu nakundaga uko yahumuraga nk'akayaga gahehereye. Ariko ubwo nakoraga ku mubiri we, wari wumagaye cyane. Byari nkaho nta kintu na kimwe gisigaye kuri we kuko yari yaratakaje ibiro byinshi cyane.