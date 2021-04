Insiguro y'isanamu,

No muri Cameroun ku wa gatandatu, bashyinguye Karidinali Christian Tumi. Uyu wari ufite imyaka 90 wahoze ari na Musenyeri mukuru, waranzwe no kutarya indimi, yashimiwe ibikorwa bye mu biganiro hagati y'abategetsi ba Cameroun n'abo mu gice kivuga Icyongereza bashaka kwigenga. Papa Francis yavuze ko "asize ikimenyetso kitazibagirana kuri Kiliziya no ku buzima bw'imibereho isanzwe na politike" bya Cameroun.