Israel irakora ivyaha vya apartheid no kuburagiza - HRW

Iminota 56 iraheze

Israel irakorera ivyaha vya apartheid no kuburazigiza Abarabu baba mu turere ico gihugu cigaruriye n'imbere muri Israel ubwayo, nk'uko vyemezwa na Human Rights Watch.

Bwagiriza Human Rights Watch kuba ifise "gahunda yo kuva kera" iterekwa Israel no gukomeza isekeza ''ridafatiye ku biba canke ku kuri kw'aho ibintu bibera".

Abayahudi barenga ibihumbi 600 baba mu nsago 140 zubatswe muri Cisjordanie no muri Jerusalem yo mu buseruko. Amakungu ahanini afata izo nsago nk'izinyuranye n'amategeko mpuzamakungu , n'ubwo Israel ivyo itavyemera.

Icegeranyo kivuvga ko "Muri utwo rurere no bice vyinshi vy'ubuzima, abategetsi ba Israel bashira imbere m buryo buteguwe neza Abanya-Israerl b'abayahudi hanyuma bagakumira abanya-Palestina".

Mu bice bimwe bimwe…. uko kubuzwa ivyo betegerezwa kuba bafitiye uburenganzira birakomeye cane gushika aho bija ku rugero rw'ivyaha bikorewe zina kiremwa muntu vya apartheid no kuburabuzwa".

Apartheid yari poritike y'ivangura ry'ingene abantu babaho no gukumira yakurikizwa na reta ya banyamuke b'abazungu ku biraburabure aribo bari benshi muri Afrika y'Epfo hagati ya 1948 na 1991.

Amasezerano mpuzamakungu yo mu 1973 yo kubuza no guhana icaha ca apartheid avuga ko apartheid ari "ibikorwa bitagira ubuntu bigamije gushinga no kugumizaho ukwiganza kw'ubwoko bumwe bw'abantu ku bundi bwoko bw'abantu no kubacinyiza muri vyose".