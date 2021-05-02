Ubushakashatsi bwerekana ko urugero rw'inda zikoroka rurenga 40% ku bagore b'abirabure kurusha abandi

Iminota 9 iraheze

Umwihwezo w'ikinyamakuru Lancet ku bagore imiriyoni 4.6 bafise imbanyi mu bihugu 7 werekana ko ivyago ku bagore b'abirabure biri ku rugero rwa 43% kurusha ivy'abazungukazi.

Ico cigwa gisaba ko abantu bo mu Bwongereza bofatwa mu mugongo iyo inda ya mbere imaze gukoroka.