Amatora muri India: Narendra Modi yatsinzwe muri leta y'isibaniro ya West Bengal

Iminota 44 iraheze

Ni iki cyabaye muri West Bengal?

Intsinzi yatokojwe no gutakaza umwanya we mu nteko y'umujyi wa Nandigram ukegukanwa n'uwahoze ari umujyanama we akaza no kuva mu ishyaka BJP rya minisitiri w'intebe.