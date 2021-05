Real Madrid: Zinedine Zidane yaba ahabwa icyubahiro akwiye ku bigwi bye muri Champions League?

Zidane ni we mutoza wenyine mu mateka umaze gutsindira ibikombe bitatu byikurikiranya bya European Cup/Champions League

Zidane nk'umutoza wa Real Madrid

'Niba ndi umunyamahirwe nta kibazo'

Hakiyongeraho ingero z'amahirwe yamusekeye mu kibuga: gutombola ikipe imworoheye no gutsinda kuri za penaliti ikipe ya Atletico Madrid kuri final ya 2016; no mu 2017 muri 1/4 akina na Bayer Munich aho umukinnyi wa Bayern yahabwaga ikarita itukura mu mukino ubanza n'uwo kwishyura, ikanahusha penaliti, hamwe no kubura kubera imvune mu minota 30 ya mbere kwa Mohamed Salah na Loris Karius muri final ya 2018 bakina na Liverpool.