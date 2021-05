Xueli Abbing: Umwana w'umwema yatawe n'abavyeyi ubu yabaye umunyamideli wa Vogue

Iminota 33 iraheze

Nshaka ko abandi bana b'abema - canke bagendana ubundi bumuga canke ibindi bitandukanye - ko bamenya ko bashoboye no kuba ico ari co cose bashaka. Kuri jewe, ndatandukanye n'abandi muri bimwe bimwe ariko n'abandi n'uko. Ndakunda kwinonora imitsi no kuduga imisozi kandi nshobora kubikora co kimwe n'uwundi uwo ari we wese. Abantu bashobora kuvuga ko udashobora gukora ibi canke biriya, ariko urabishoboye, gerageza guza.