Ibisigarira vy'indege yo mu ntambara ya kabiri y'isi vyazuwe n'abanyeshure bo kw'ishure Foyle College

Iminota 53 iraheze

Abanyeshure bo mu gisagara ca Londonderry muri Irlande du Nord (Northern Ireland) bariko barafasha mu gushira ahabona ibisigabwenge vyabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, kimwe kikaba ari ukuzura ibisigarira vy'indege y'intambara y'Ubwongereza yakorotse, haciye imyaka hafi 80.