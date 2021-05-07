Abaregwa iterabwoba mu rubanza rwa Paul Rusesabagina bakomeje kwisobanura

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Abireguye uyu munsi barimo abari abarwanyi bo mu rwego rwo hasi

Abisobanuye uyu munsi barimo General Nsanzubukire Felicien wemeye ko yabaye mu mutwe utemewe ndetse akabisabira imbabazi.

General Major Felicien Nsanzubukire yavuze ko yari afite ipeti rya S/Lt mu ngabo z'u Rwanda mbere yo guhunga ubutegetsi bwa Habyarimana buhiritswe.

Uyu musirikare waburanye bigaragara ko afite intege nkeya ndetse akorora cyane ni umwe mu baregwa ibyaha bikeya.

Aregwa ibyaha bibiri: icyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe yemera ndetse akagisabira imbabazi ndetse n'icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba yahakanye.

Yemeye ko yabaye mu mutwe w'ingabo utemewe kuko yari umwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR n'uwa CNRD.

Amateka ye mu gisirikare ngo yatumye yisanga muri iki cyaha ariko ngo ntiyigeze agira umugambi wo kugirira nabi igihugu.

Yavuze ko asaba imbabazi kuri iki cyaha ariko asanga yaragombaga gusubizwa mu busima busanzwe nk'uko byakorewe abandi nka we batabanje kujyanwa mu nkiko.