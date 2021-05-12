Uganda – Museveni: Ba perezida icyenda bo muri Africa baharaye

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Perezida Yoweri Museveni wa Uganda uyu munsi ararahirira manda ya gatandatu izatuma amara imyaka 40 ku butegetsi, mu birori byitabirwa n'abantu barenga 4,000 barimo abaperezida b'ibihugu bya Africa bashobora kurenga icyenda.

Museveni ku nshuro ya karindwi

Imibare ya 2019 yerekana ko hejuru ya kimwe cya kabiri cy'abaturage miliyoni 45 ba Uganda bavutse Museveni ari ku butegetsi.

Uhereye bwa mbere mu 1986, uyu munsi Yoweri Museveni ararahira ku nshuro ya karindwi kuyobora Uganda, indi manda y'imyaka itanu izamugeza mu 2026.

Iki kinyamakuru kivuga ko mu 1986 yagize ati: "Ikibazo cya Africa muri rusange, na Uganda by'umwihariko, si rubanda ahubwo abategetsi bashaka gutinda ku butegetsi."

Iki kinyamakuru gisubiramo kandi ibyo yavuze mu kwiyamamaza mu 2016 aho yagize ati: "Ni gute nava mu rutoki nahinze mu gihe rutangiye kwera?"