Bob Marley: Kwibuka imyaka 40 iheze iyo mboneza ipfuye

Iminota 35 iraheze

Uwo munyamuziki n'umwe mu bakundwa kandi bemewe cane muri kahise k'umuziki, ku ndirimbo nyinshi zabiciye bigacika nka No Woman No Cry, One Love, na Redemption Song.