Israel - Gaza: Amarokete n'amabombe birabandanya gucanacanako

Iminota 55 iraheze

Israel irabandanya gucucagira amabombe kuri Gaza mu kwishura ku bisase vya rokete vy'umuhari Hamas uramutswa ako karere.

Umupfasoni Rama Abu Rahmer aba mu gisagara ca Gaza City yabwiye BBC Today ko mw'ijoro ryakeye atawatoye agatiro kubera amabombe.

"Abantu bari bafise ubwoba, cane cane i Gaza. Ababa hagufi y'urubibe baciye bava mu mazu yabo, abandi baba i Gaza bagerageje kubaha aho baryama n'ibifungurwa.

Abajejwe amagara y'abantu muri Palestine bavuga ko abantu bashika 119 ni bo bamaze kwicirwa mu karere ka Gaza, harimwo abana 31; abandi 830 bakaba bamaze gukomerekera muri iyo ntambara.

No muri Israel igitigiri congerekanye aho abantu 8 bamaze gupfa, harimwo n'umutamakazi w'imyaka 87 yapfuye ariko ariruka kwinyegeza mu kibanza co kwikingira bombe.

Iyo ntambara ije ikurikira ukwezi kw'imishamirano mu gisagara ca Jeruzalemu, ariko ukurabana ribi bimaze imyaka myinshi.

Israel igize ibitero bitari bwigere bibaho mu karere ka Gaza, aho yaciye ku butaka, mu mazi no mu kirere.