Uganda: Uwahora adandaza amafi yabaye umushingamateka akiri muto gusumba abandi

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Hellen Auma Wandera niwe agiye kuba umushingamateka akiri muto gusumba abandi bose mu nama nshingamateka nshasha ya Uganda.

Uyu mukenyezi w'imyaka 23 yatsindiye intebe y'ubushingamateka mu mugambwe NRM uri ku butegetsi mu karere ka Busia kari mu buseruko bwa Uganda, hari mu matora yo mu kwa mbere.