Umuganwa Harry avuga ko kunywa inzoga nyinshi vyamutuma yibagira urupfu rwa nyina wiwe, Diana

Haciye isaha 1

Avugana na Oprah mu rukurikirane rwa televiziyo Apple TV rwitwa The Me You Can't See, Harry avuga ko ikiringo ciwe hagati y'imyaka 28 na 32 cabaye igihe "kibi cane mu buzima bwiwe bwose", aho yatewe n'ubwoba hamwe n'amaganya atagira izina.