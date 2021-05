Burundi: Bemeje umunsi w’akaruhuko itariki Pierre Nkurunziza yatabarutse, ingene vyakiriwe

Gushika ubu, umuhisi Pierre Nkurunziza ni we wambere amaze guterwa iryo teka ryo kwitwa Imboneza mu gukunda igihugu.

Bénigne Niyonzima yateje imbere igihugu, akuraho amacakubiri y'intara n'amoko, mbere no mumyaka itanu yanyuma harerekana ko igihugu gishobora kubaho atamfashanyo y'abazungu kironse, kikitegurira amatora atawo hanze abayemwo, ivyo kera wari nk'umugani. Etc amatora atawo hanze abayemwo, ivyo kera wari nk'umugani. Etc