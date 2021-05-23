Mu mafoto: Iruka rya Nyiragongo muri DR Congo ryatumye benshi i Goma bahunga

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Abantu babarirwa mu bihumbi bahunze bata ingo zabo i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma yuko ikirunga cya Nyiragongo kirutse.

Mu ijoro ryo ku wa gatandatu rishyira ku cyumweru, amazuku cyangwa amahindure (lava) yabonesheje mu bicu byo muri uwo mujyi uri mu burasirazuba bw'igihugu, utuwe n'abantu miliyoni ebyiri.

Ahavuye isanamu, EPA

Abantu bagerageje kuzimya umuriro bakoresheje amazi ubwo amazuku yakomezaga gutemba, yorosa ibice byo muri uwo mujyi ndetse n'imihanda.

Ahavuye isanamu, Enoch David/Reuters

Amazuku yabonekaga hagati y'inyubako mu mujyi wa Goma.

Ahavuye isanamu, Enoch David/Reuters

Abatuye i Goma bahunze bikoreye imifariso (matelas), bafite n'ibindi bikoresho.

Ahavuye isanamu, EPA

Nyuma yo kugera mu duce tumwe two mu nkengero ya Goma n'ikibuga cy'indege mu burasirazuba bw'uwo mujyi, ubu biravugwa ko amazuku atagitemba.

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Abanye-Congo babarirwa mu bihumbi, barimo n'abana, abagore n'abageze mu zabukuru, bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda baturanye, nyuma yuko Nyiragongo irutse.

Kugeza kuri iki cyumweru, minisiteri y'u Rwanda ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yavuze ko benshi mu barenga 8000 bari bahungiye mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, bamaze gusubira iwabo nyuma yuko bitangajwe ko icyo kirunga cyaretse kuruka.

Aha ni ku muhanda wo ku Gisenyi mu Rwanda ku mupaka na DR Congo, aho bamwe baraye hamwe n'utwangushye bashoboye guhungana.

Ahavuye isanamu, AFP

Ikirunga cya Nyiragongo ni kimwe mu birunga byo ku isi bifite amateka ya vuba aha yo kuruka, aha iruka ryacyo riboneka urebeye ku kirwa cya Tchegera cyo mu kiyaga cya Kivu hanze y'umujyi wa Goma.

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