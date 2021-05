Goma – Gisenyi: Imitingito irakomeje benshi barahangayitse

Iminota 37 iraheze

Mu mujyi wa Gisenyi mu Rwanda abahatuye bavuga ko mu ijoro ryakeye no mu gitondo cya none ku wa kabiri bakomeje kumva imitingito yoroheje n'imeze nk'iremereye, irumvikana kandi no mu mujyi wa Goma muri DR Congo.