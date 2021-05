Inama hagati ya Biden na Putin: I Geneva hitezwe ikiganiro kigoye

Hari kandi no kugerageza kuroga no gufunga Alexei Navalny utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya.

Mu kiganiro mu kwezi kwa gatatu, Biden yemeye ibivugwa kuri Putin ko ari "umwicanyi", bituma Uburusiya bwihutira kuba buhamagaje ambasaderi wabwo muri Amerika; Putin na we, avuga ko bisaba kuba uri umwicanyi kugira ngo utahure ko undi na we ari umwicanyi. Nyuma, mu buryo bw'ininura (bitamufasheho), yifuriza Biden "ubuzima bwiza".

Ibihano byashyizweho bikurwaho

Ikibazo cya Trump

Ni ukwigengesera kuri Biden

"Putin yafunze Alexei Navalny [none] n'igikoresho cye Lukashenko yashimuse indege afata Roman Protasevich. Aho gufata Putin nk'ibandi ruharwa ritinya abaturage baryo bwite, turimo kumuha umuyoboro we akunda wa Nord Stream 2 no gushyigikira ibikorwa bye dukorana inama na we. Ibi ni [ukugaragaza] intege nkeya".