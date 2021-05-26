Jacob Zuma yahakanye ivyaha aregwa vy'ibiturire ku bintu vyabaye mu myaka ya 1990.

Iminota 7 iraheze

Jacob Zuma yahoze atwara igihugu ca Africa y'Epfo yahakanye ivyaha aregwa vy'ibiturire mu igihe hatangura urubanza rwiwe i Pietermaritzburg.

Zuma yagirizwa ivyaha vy'amanyanga ku bijanye n'amasezerano yo kugura ibigwanisho yo mu myaka ya 1990.

Ivyo vyaha arengwa bifatira ku bintu vyabaye haraheze imyaka irenga 20 - mu myaka ya mbere ya demokrasi muri Africa y'Epfo - no ku masezerano y'isoko rinini ry'ibigwanisho ryateye impari zikomeye cane.