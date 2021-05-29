Russia Vs US: aba 'hackers' bakoze ikindi gitero c'imigera ku nyabwonko z'abagiraneza - Microsoft

Iminota 21 iraheze

Ibi bitero vyakozwe gute?

Mu nkuru yacishije ku rubuga ngurukanabumenyi ku wa kane, Microsoft yavuze ko ibi bitero bishasha vyakozwe ku nzego za reta zijejwe imigenderanire n'amakungu mu gikorwa co "kwegeranya c'igendereza".

Mu gihe hafi yose ari muri Amerika, aya mashirahamwe yatewe ni ayo mu bihugu n'imiburiburi 24.

Nk'uko Microsoft ibivuga, Nobelium, umurwi ukomoka mu Burusiya, niwo wakoze ibitero vyo muri ino ndwi mu kwinjira muri konte ya email ikoreshwa n'ishirahamwe rya reta ya Amerika rijejwe ugufashanya, USAID.