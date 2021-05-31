Burundi: Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma ya Uganda agiye gusura Kenya

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Mu gihe mu kwezi gutaha azuzuza umwaka umwe ku butegetsi, uru ni uruzinduko rwa gatandatu agiriye hanze y'igihugu, bitandukanye cyane n'uwo yasimbuye Pierre Nkurunziza utarakunze kuva mu gihugu kuri manda ye ya nyuma (2015-2020).