Rwanda: Aimable Karasira ushinja FPR-Inkotanyi ubwicanyi yafunzwe aregwa gupfobya jenoside

Iminota 29 iraheze

Kigali - Aimable Karasira wahoze ari umwalimu wa kaminuza ubu uzwi mu biganiro bitavugwaho rumwe kuri YouTube yafunzwe ashinjwa "guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi", nk'uko ubugenzacyaha bw'u Rwanda bubivuga.

Ku cyumweru, kuri channel ye ya YouTube yise Ukuri Mbona, Karasira yavuze ibireba ubuzima bwe, ashinja abari abasirikare ba FPR Inkotanyi kwica ababyeyi be n'abavandimwe be babiri.

Yafunzwe hashize amasaha macye kuri internet hatangijwe inyandiko isaba (petition), y'abavuze ko bitwa 'Umurinzi Initiative', basaba ko we n'umunyamakuru Agnès Uwimana bakurikiranwa.

RIB yatangaje kuri Twitter ko Karasira aregwa "guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri".

Gushinja Inkotanyi kwica ababyeyi be

Yavuze ko mu mirwano muri Kigali hagati y'ingabo z'Inkotanyi n'ingabo zari iza leta, igisasu cya 'katiyusha' cyarashwe n'Inkotanyi cyaguye mu rugo iwabo i Nyamirambo cyica murumuna we.

Naho nyina na se na mushiki we avuga ko bishwe n'Inkotanyi, aho nyina yariho akora i Ririma (Bugesera) ibyo avuga ko yabwiwe agezeyo abakurikiye kuko yari azi ko ari ho bagiye, kuko nyina yakoraga muri Médecins Sans Frontières.

"Nahemukiwe ku mpande zombi"

Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, Perezida Kagame yasubiwemo abwira Evgeny Lebedev ati: "OK, hari Abahutu benshi bapfuye. Ariko ntibapfuye nk'ingaruka yo guhigwa kubera icyo bari cyo".

Mu kiganiro cye ku cyumweru, Karasira yavuze ko nyuma ya jenoside atahawe uburenganzira buhabwa abacitse ku icumu nko kurihirwa amashuri, kuko avuga ko bamenyaga ko "ababyeyi be bishwe n'Inkotanyi".

Karasira, uvuga ko ubu abana na murumuna we ufite uburwayi bwo mu mutwe, nawe ubwe wagiye yemeza ko afite uburwayi bw'agahinda gakabije, yavuze ko ageze muri kaminuza bamwangishije abandi barokotse jenoside.

Avuga ibyo kuko ngo Interahamwe zishe abo mu muryango we benshi aho avuka mu majyepfo y'u Rwanda, Inkotanyi zikica ababyeyi be n'abavandimwe be.