Mars: Iminsi 100 ya mbere mu mafoto y'ikinyabiziga Perseverance cya NASA

Imiterere yo kuri Mars yafashwe n'ikinyabiziga Perseverance cya NASA, gikoresheje 'camera' yacyo, ku itariki ya 27 y'ukwa gatatu mu 2021.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech/ASU

Ikinyabiziga Perseverance cy'ikigo cy'Amerika cy'ubumenyi bujyanye n'isanzure (NASA) kimaze iminsi 100 yo ku mubumbe wa Mars (izwi nka sols), aho kiri gushakisha ibimenyetso by'ubuzima bw'udukoko (microbes) twahabaye.

Iki kinyabiziga gipima toni imwe (1000kg), kirimo kandi gukora iperereza ku butaka bwa Mars ndetse n'ikirere cyaharanze mu gihe cyashize.

Kuva cyahagera ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri, iki kinyabiziga gikora mu buryo bwa 'robot' cyafashe amafoto atangaje y'aho cyashyikiye hazwi nka 'Jezero', ahantu h'imikoki ha kilometero 49 mu majyaruguru ya koma (Équateur) ya Mars.

Indege ntoya ya kajugujugu, yitwa Ingenuity, nayo yohereje amafoto yo muri icyo kirere, nyuma yo kwandika amateka yo gukora urugendo rwa mbere rw'indege ikoreshwa na moteri iyobowe yagurutse iri ku wundi mubumbe.

Aya ni amwe mu mafoto kugeza ubu amaze koherezwa ku isi avuye muri ubwo butumwa bwo kuri Mars:

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech/MSSS

Insiguro y'isanamu,

Ifoto ikinyabiziga Perseverance cya NASA cyifotoye (selfie) kuri Mars hamwe na kajugujugu Ingenuity, ku itariki ya 6 y'ukwa kane mu 2021. Iyi foto igizwe n'amafoto 62 atandukanye, yashyizwe hamwe akaba ifoto imwe ubwo yari amaze koherezwa ku isi.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech/MSSS

Insiguro y'isanamu,

Mu minsi micye mbere yaho, kajugujugu Ingenuity yari yoherejwe munsi y'icyo kinyabiziga, ku itariki ya 30 y'ukwa gatatu mu 2021.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech/ASU

Insiguro y'isanamu,

Iyo kajugujugu ifite uburemere bwa 1.8kg, ifatwa nk'igerageza ry'ikoranabuhanga ry'ukuntu ikirere cya Mars gishobora kugurukwamo n'ibinyabiziga. Aha hari ku itariki ya 5 y'ukwa kane mu 2021.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech

Insiguro y'isanamu,

Ku itariki ya 19 y'ukwa kane 2021, Ingenuity yanditse amateka iba ikinyabiziga cya mbere cya moteri kiyobowe kigurutse kiri ku wundi mubumbe. Muri iyi foto, kigaragara ahagana hagati, cyazamutse hafi metero eshatu kimara amasegonda menshi hejuru, mbere yuko gisubira hasi.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech

Insiguro y'isanamu,

Mu rugendo rwayo kwa kabiri, Ingenuity yafashe ifoto ya mbere y'ibara ifatiwe mu kirere, aha hari ku itariki ya 22 y'ukwa kane mu 2021.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-CALTECH

Insiguro y'isanamu,

Mu rugendo rwayo rwa gatatu, Ingenuity yafotoye ikinyabiziga Perseverance.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech

Insiguro y'isanamu,

Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatanu mu 2021, Ingenuity yageze mu butumburuke bwa metero 10, mbere yuko iguruka metero 129 ikagera ahandi hantu ho kugwa.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech

Insiguro y'isanamu,

Amezi abiri mbere yaho, ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu mu 2021, ikinyabiziga Perseverance cyakoze urugendo rwa mbere kuva cyagera mu gace k'imikoki ko kuri Mars kazwi nka Jezero. Iki kinyabiziga gipima toni imwe, gihetse ibikoresho byo kugifasha gukusanya amakuru ajyanye n'imiterere y'ubutaka bwo kuri Mars, ikirere n'ibidukikije.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech/ASU

Insiguro y'isanamu,

Perseverance iriho igikoresho gitanga urumuri cyo kuyifasha gukusanya amakuru ku miterere y'ubutaka bwo kuri Mars, aha icyo gikoresho cyari kirimo gukusanya amakuru kuri iri buye, ku itariki ya 28 y'ukwa gatatu mu 2021.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech/ASU

Insiguro y'isanamu,

Ikinyabiziga Perseverance gifite na za 'cameras' zitandukanye, imwe muri zo ifata amafoto agaragara nk'uko amaso y'umuntu areba, ni yo yafashe iyi foto y'iri buye, ku itariki ya 13 y'ukwa gatanu mu 2021.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech/ASU

Insiguro y'isanamu,

Iyi foto yatowe na rubanda nk'"ifoto yaranze icyumweru" yo mu cyumweru cya gatandatu cy'ubutumwa bw'iki kinyabiziga kuri Mars. Yafotowe ku itariki ya 22 y'ukwa gatatu mu 2021.

Ahavuye isanamu, NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Insiguro y'isanamu,

Iyi foto yerekana umusozi Santa Cruz, uri mu ntera ya 2.5km uvuye kuri iki kinyabiziga. Aho hose hari muri ka gace k'imikoki ko kuri Mars kazwi nka Jezero. Iyi foto yafashwe ku itariki ya 29 y'ukwa kane mu 2021.

Ikinyabiziga Perseverance gifite ingengo y'imari y'ibanze yo gukorera kuri Mars mu gihe cy'umwaka umwe wo kuri Mars, ungana hafi n'imyaka ibiri ya hano ku isi.