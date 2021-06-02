Mars: Iminsi 100 ya mbere mu mafoto y'ikinyabiziga Perseverance cya NASA
Ikinyabiziga Perseverance cy'ikigo cy'Amerika cy'ubumenyi bujyanye n'isanzure (NASA) kimaze iminsi 100 yo ku mubumbe wa Mars (izwi nka sols), aho kiri gushakisha ibimenyetso by'ubuzima bw'udukoko (microbes) twahabaye.
Iki kinyabiziga gipima toni imwe (1000kg), kirimo kandi gukora iperereza ku butaka bwa Mars ndetse n'ikirere cyaharanze mu gihe cyashize.
Kuva cyahagera ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri, iki kinyabiziga gikora mu buryo bwa 'robot' cyafashe amafoto atangaje y'aho cyashyikiye hazwi nka 'Jezero', ahantu h'imikoki ha kilometero 49 mu majyaruguru ya koma (Équateur) ya Mars.
Indege ntoya ya kajugujugu, yitwa Ingenuity, nayo yohereje amafoto yo muri icyo kirere, nyuma yo kwandika amateka yo gukora urugendo rwa mbere rw'indege ikoreshwa na moteri iyobowe yagurutse iri ku wundi mubumbe.
Aya ni amwe mu mafoto kugeza ubu amaze koherezwa ku isi avuye muri ubwo butumwa bwo kuri Mars:
Ikinyabiziga Perseverance gifite ingengo y'imari y'ibanze yo gukorera kuri Mars mu gihe cy'umwaka umwe wo kuri Mars, ungana hafi n'imyaka ibiri ya hano ku isi.