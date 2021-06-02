Mars: Iminsi 100 ya mbere mu mafoto y'ikinyabiziga Perseverance cya NASA

Iminota 26 iraheze

Iki kinyabiziga gipima toni imwe (1000kg), kirimo kandi gukora iperereza ku butaka bwa Mars ndetse n'ikirere cyaharanze mu gihe cyashize.

Kuva cyahagera ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri, iki kinyabiziga gikora mu buryo bwa 'robot' cyafashe amafoto atangaje y'aho cyashyikiye hazwi nka 'Jezero', ahantu h'imikoki ha kilometero 49 mu majyaruguru ya koma (Équateur) ya Mars.