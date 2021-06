Emma Coronel Aispuro: Kuzamuka no kugwa k'umugore w'umwami w'ibiyobyabwenge

Iminota 55 iraheze

Ahavuye isanamu, AFP via Getty Images

Emma Coronel Aispuro yari abayeho ubuzima buhenze muri New York, aryoshye mu rushako n'umwami w'ibiyobyabwenge Joaquin Guzman Loera, uzwi nka El Chapo. Nyuma nawe arafatwa afungirwa muri gereza ya Virginia. Byagendekeye bite uyu mwamikazi w'itsinda ry'abacuruza ibiyobyabwenge rikomeye cyane ku isi?

Muri William Truesdale Adult Detention Center niho Emma Coronel Aispuro afungiye ukwa wenyine, mu kumba gatoya. Aba asoma udutabo tw'urukundo ngo igihe gitambuke, nk'uko umunyamategeko we Mariel Colón Miro abivuga.

Amezi macye ashize, yari afite umugambi wo gutangiza kompanyi ikora imyenda yitwa, El Chapo Guzman. (We n'umugabo we amazina yabo arakomeye muri Mexique, n'umukobwa we afite ubucuruzi bukomeye bw'imyenda kuri iryo zina).