Vatican yahinduye amategeko mu ntumbero yo guhasha ihohotera rishingiye ku gitsina

Iminota 20 iraheze

Aya mategeko mashasha ategeka ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwosha abana bato mu ntumbero yo kugira imibonano mpuzabitsina nabo, gutunga amareresi y'ubusambanyi bukoresha abana hamwe no guhishirira ihohotera rishingiye ku gitsina ko ari ivyaha bihanwa n'amategeko ya Vaticano.

Integuro y'izi mpinduka mu mategeko ya Ekleziya yafashe imyaka 11 mu baziteguye hakaba harimwo abahinga mu mategeko ya Ekleziya hamwe no mu mategeko mpanavyaha.

None ni ibiki vyahindutse neza na neza?

Itegeko rya Vaticano ubu riremera ko abakuze co kimwe n'abana bashobora gukorerwa amabi n'abapatiri bakoresha ububasha bafise.

Nibwo bwa mbere Ekleziya yemeye ku mugaragaro ko "ukwosha" (grooming/manipulation sexuelle) ari inzira ikoreshwa n'abasambanyi mu kurondera guhohotera no gusambanya abantu.

Iri tegeko kandi ryakuyeho ububasha bwahora buhabwa abategetsi bakuru ba Ekleziya bwo gukingira ikibaba abapatiri bagirijwe ico caha. Ubu, uwo ari we wese azokora ibi azoshobora kwagirizwa urwangara kubera yananiwe no gukora amatohoza hamwe no guhana abasambanya abandi.