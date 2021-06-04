Roman Protasevich: Wa munyamakuru wakuwe mu ndege yagaragaye kuri TV y'igihugu

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Roman Protasevich umunyamakuru wo muri Belarus wafatiwe mu murwa mukuru Minsk avanywe mu ndege yayobejwe mu kwezi gushize, yabonetse kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro kirimo amarira.