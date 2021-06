Facebook yahagaritse konti za Trump mu gihe cy'imyaka ibiri

Kompanyi y'ikoranabuhanga Facebook Inc yahagaritse mu gihe cy'imyaka ibiri konti zo kuri Facebook na Instagram z'uwahoze ari Perezida w'Amerika Donald Trump.

Trump yasubije iki?

"[Facebook] Ntibakwiye kwemererwa gukora uku kuniga ibitekezo no gucecekesha ngo birangirire aho, kandi mu mpera tuzatsinda. Igihugu cyacu ntabwo kigishoboye kwihanganira uku gukoresha nabi ububasha!"

Ati: "Ubutaha ubwo nzaba ndi muri White House [ibiro bya perezida w'Amerika] nta bindi birori bizabaho byo gusangira, ku busabe bwe, na Mark Zuckerberg n'umugore we. Bizaba ari akazi gusa!"

Gifashwe kandi mu gihe yitegura kongera gukoresha mitingi zitabirwa n'imbaga nk'izo yari azwiho mu gihe cyo kwiyamamaza no mu gihe cy'ubutegetsi bwe.

Mu ntangiriro y'iki cyumweru, byamenyekanye ko urubuga rw'itumanaho rwari rwashinzwe na Bwana Trump nyuma yo guhagarikwa ku mbuga nkoranyambaga - ruzwi nka From the Desk of Donald J Trump - rwafunzwe burundu.