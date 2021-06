Nigeria: Umuvugabutumwa TB Joshua yapfuye ku myaka 57

6 Ukwa gatandatu 2021

TB Joshua yari umwe mu bavugabutumwa bakomeye muri Afurika, mu bayoboke be harimo na bamwe mu banyapolitiki bakomeye

Ubusanzwe abantu babarirwa mu bihumbi za mirongo bitabiraga amasengesho ye, muri abo bayoboke be harimo na bamwe mu banyapolitiki bakomeye bo muri Afurika.

Ku mbuga nkoranyambaga, hakomeje gutangazwa ubutumwa bushimagiza uyu muvugabutumwa, abayoboke be bari bakunze kwita 'Prophet TB Joshua'.

TB Joshua yari nde?

Yari yarashinze itorero rizwi nka Church of All Nations.

Yari umwe mu bavugabutumwa bakomeye bo muri Nigeria banyuza ivugabutumwa ryabo kuri televiziyo, ariko bishoboka ko ari we utagiraga amaringushyo menshi no kwiyemera ugereranyije n'abandi bavugabutumwa bagenzi be.