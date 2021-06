Rwanda – Mozambique: Haracyibazwa aho Cassien Ntamuhanga aherereye

Haciye amasaha 6

Aho Cassien Ntamuhanga aherereye hakomeje kuba amayobera nyuma y'ibyumweru bibiri afatiwe muri Mozambique, nk'uko umunyamategeko we abivuga.

Mu Rwanda, Ntamuhanga ni imfungwa yatorotse gereza mu myaka ine ishize, ashakishwaga n'ubucamanza nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba no gukatirwa imyaka yose hamwe 50 y'igifungo.

Uyu munsi kuwa mbere, Simao Henrique Buque umunyametegeko we yabwiye BBC ati: "Turacyari gushakisha uko twabona Cassien, ariko ikibabaje ni uko ntacyo turageraho".

Mu cyumweru gishize nibwo hari amakuru yatangajwe mu Rwanda no muri Mozambique ko Ntamuhanga yaba yashyikirijwe abahagarariye u Rwanda muri icyo gihugu.

Cassien Ntamuhanga ni inde?

Mu myaka micye ishize yagaragaye avuga ko we n'urundi rubyiruko rw'abanyarwanda bashinze ishyaka bise Rwandan Alliance for the National Pact - Abaryankuna.