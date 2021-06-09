Israel - Palestine: Imyiyerekano y'Abisilaheri mu gace k'Abasilamu ka Jerusalem yemewe

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Leta ya Israel iri kuvaho yahaye uburenganzira imyiyerekano y'abanyamadini batsimbaraye ku mahame y'igihugu mu gihe yari yahagaritswe kubera gutinya ko yatuma haba indi ntambara.

Iyi myiyerekano ibera mu gice cy'Abasilamu cya Yerusalemu yagombaga kuba ku wa kane, ariko polisi yanze ko ica mu mihanda bashakaga kunyuramo.

Abantu bagera kuri 242 barapfuye muri Gaza naho 13 barapfa muri Israel mu mirwano yamaze iminsi 11 mu kwezi gushize.

Inteko ishinga amategeko ya Israel, Knesset, biteganyijwe ko ku cyumweru itora guverinoma nshya.

Netanyahu, Minisitiri w'intebe wamazeho igihe kinini muri Israel, ararangiza igihe cye mu gihe hakwemezwa abandi bategetsi.

Ibikorwa bizwi nka 'Jerusalem Day' ubundi biba tariki 10/05 mu kwizihiza umunsi Israel yafashe Uburasirazuba bwa Yerusalemu - ahaba umujyi wa kera n'inyubako ntagatifu - mu ntambara yo mu 1967.