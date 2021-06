Israel ivuga ko inyubakwa ya Gaza yabomowe yakoreshwa na Hamas mu kuzibira Iron Dome

Iminota 21 iraheze

Iyi nyubakwa Jala Tower yakoreramwo ibinyamakuru Associated Press (AP) na Al Jazeera.

Umuhari Hamas usanzwe uramutswa akarere ka Gaza, urahakana ko ata biro wari ufise muri iyo nyubakwa, uca uvuga ko isamburwa ry'iyi nyubakwa ari "icaha co mu ntambara".

Umuvugizi Hazem Qassem yabwiye BBC ati: "Ububeshi bwa Israel yama ivuga ko Hamas yari muri iyo nyubakwa ya Jala Tower ni ukubura ingene isigura icaha yakoze co gutera inyubakwa ya gisivire ikoreramwo ibinyamakuru n'amateleviziyo mpuzamakungu".

'Hakenewe ivyemezo nyavyo'

Intumwa ya Israel muri ONU akaba n'umuserukizi wayo muri Amerika, Gilad Erdan, yarishikiye ku biro vya AP i New york ku wa mbere, ku wa kabiri naho ibiro vya gisirikare vya Israel birasohora itangazo.

Erdan yabwiye abarongoye iri tororokanirizo ry'amakuru ryo muri Amerika ko iyo nyubakwa yari isanzwe ikoreramwo abantu bayo muri Gaza yariko irakoreshwa na Hamas mu guhingura ubuhinga bwa none (electornic) bwo kuzibira Iron Dome.

Erdan avuga ko Israel "izi neza akamaro k'ubwigenge bw'ukumenyesha amakuru," yongerako ati: "Israel irafise ishaka ryo gufasha AP gusubira kwubaka ibiro vyayo no kubandanya ibikorwa vyayo muri Gaza."

Associated Press yabwiye ikinyamakuru Haaretz co muri Israel ko ishima umubonano yagiraniye na Erdan n'iciyumviro co gufasha gusanura ibiro vyayo, ariko yongerako iti: "Abategetsi ba Israel babandanya bavuga ko iyi nyubakwa yarimwo ibiro vyacu yasambuwe kubera yariko ikoreramwo Hamas, ibi bikaba vyari bibangamiye umutekano. Turacarindiriye ivyemezo vyemeza ibi bivugwa".