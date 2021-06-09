Israel ivuga ko inyubakwa ya Gaza yabomowe yakoreshwa na Hamas mu kuzibira Iron Dome
Israel ivuga ko inyubakwa yakoreramwo ibinyamakuru igasamburwa n'igitero c'indege muri ya ntambara iheruka i Gaza yakoreshwa na Hamas mu kugerageza kuzibira bwa buhinga bwayo bwa Iron Dome ikoresha mu gusambura ibisasu vya misire.
Iyi nyubakwa Jala Tower yakoreramwo ibinyamakuru Associated Press (AP) na Al Jazeera.
AP ivuga ko ata vyemezo yaronse vyemeza ibi bivugwa na Israel ko hari abarwanyi bariko bakorera muri yo.
Umuhari Hamas usanzwe uramutswa akarere ka Gaza, urahakana ko ata biro wari ufise muri iyo nyubakwa, uca uvuga ko isamburwa ry'iyi nyubakwa ari "icaha co mu ntambara".
Umuvugizi Hazem Qassem yabwiye BBC ati: "Ububeshi bwa Israel yama ivuga ko Hamas yari muri iyo nyubakwa ya Jala Tower ni ukubura ingene isigura icaha yakoze co gutera inyubakwa ya gisivire ikoreramwo ibinyamakuru n'amateleviziyo mpuzamakungu".
Muri iyo ntambara iheruka, abantu n'imiburiburi 256 barishwe muri Gaza nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ONU, 13 nabo baricwa muri Israel muri iyo ntambara yamaze imisi 11 yagiye kurangira bashitse ku masezerano yo kuyihagarika.
ONU ivuga ko muri abo bishwe, abashika 128 bapfiriye muri Gaza ari abasivire. Israel yoyo ivuga ko 200 muri bo bari abarwanyi; uwurongoye Hamas muri Gaza Yahya Sinwa wewe akavuga ko abarwanyi bapfuye ari 80.
'Hakenewe ivyemezo nyavyo'
Inyuma y'aho iyo nyubakwa ibomorewe ku wa 15 z'ukwa gatatu, AP na Al Jazeera zasavye reta ya Israel gutanga insiguro.
Intumwa ya Israel muri ONU akaba n'umuserukizi wayo muri Amerika, Gilad Erdan, yarishikiye ku biro vya AP i New york ku wa mbere, ku wa kabiri naho ibiro vya gisirikare vya Israel birasohora itangazo.
Erdan yabwiye abarongoye iri tororokanirizo ry'amakuru ryo muri Amerika ko iyo nyubakwa yari isanzwe ikoreramwo abantu bayo muri Gaza yariko irakoreshwa na Hamas mu guhingura ubuhinga bwa none (electornic) bwo kuzibira Iron Dome.
Yavuze ko Israel itigeze yikeka ko abakozi ba AP "bari bazi y'uko hari akarwi ka Hamas kariko karakoresha iyo nyubakwa mu bikorwa vyako".
Erdan avuga ko Israel "izi neza akamaro k'ubwigenge bw'ukumenyesha amakuru," yongerako ati: "Israel irafise ishaka ryo gufasha AP gusubira kwubaka ibiro vyayo no kubandanya ibikorwa vyayo muri Gaza."
Itangazo ry'igisirikare ca Israel, IDF, rivuga ko Hamas yariko irakoresha iyo nyubakwa mu bikorwa vyo gukora ivyitwa Sigint (signals intelligence), Elint (electronic signals intelligence), na EW (electronic warfare) operations.
Ibisasu vya roketi birenga 4300 vyararashwe muri Israel bivuye muri Gaza muri ico gihe c'intambara, 680 muri vyo ntiyashitse iyo vyari birungitswe bikaba vyaguye muri Gaza nyene, nk'uko bivugwa na IDF.
IDF ivuga ko ubuhinga bwa Iron Dome bwasamburiye mu kirere ibice hafi 90% y'ibi birokete vyose vyashoboye kwinjira ku butaka bwa Israel.
Associated Press yabwiye ikinyamakuru Haaretz co muri Israel ko ishima umubonano yagiraniye na Erdan n'iciyumviro co gufasha gusanura ibiro vyayo, ariko yongerako iti: "Abategetsi ba Israel babandanya bavuga ko iyi nyubakwa yarimwo ibiro vyacu yasambuwe kubera yariko ikoreramwo Hamas, ibi bikaba vyari bibangamiye umutekano. Turacarindiriye ivyemezo vyemeza ibi bivugwa".
"AP ibandanya isaba ivyemezo vyose Israel ifise kugira ukuri kuje ahabona".
Inyuma y'ivyo bitero vy'indege, Sally Buzbee arongoye AP, yavuze ko yari imaze imyaka 15 ikorera muri iyo nyubakwa kandi ko ata kintu na kimwe yigeze ibona cerekana ko Hamas yari muri iyo nyubakwa.
Imboneshakure Al Jazeera ifise icicaro muri Qatar yariyamirije yivuye inyuma ico gitero kandi ko izokora ivyo ishoboye vyose kuriga ngo "Israel yishure ku vyo yakoze".
Iriyamiriza ico yita "igikorwa ceruye co kubuza abanyamakuru gukora akazi kabo bajejwe ko gutanga amakuru no kumenyesha amakungu ibiriko bibera ku rubuga".
Umunyamabanga wa reta ya Amerika ajejwe imigenderanire Antony Blinken ni umwe mu basaba insiguro.
Israel yabanje kugabisha isaha imwe imbere y'uko itera iyo nyubakwa ifise igorofa 12, kugira ngo abantu babanze bayivemwo.
Intambara yarahagaze kuva habaye amasezerano, kandi inama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yaremeje ko hokorwa amatohoza kuri iyo mishamirano, ivyashimishije abanya Palestina.
Ariko Israel ivuga ko iyi ngingo yerekana urwanko ifitiwe, mbere na Amerika imenyasha ko ingingo nk'iyi ishobora kuba inzitizi mu mugambi wo kugarukana ituze mu karere.