Israel ivuga ko inyubakwa ya Gaza yabomowe yakoreshwa na Hamas mu kuzibira Iron Dome

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Israel ivuga ko inyubakwa yakoreramwo ibinyamakuru igasamburwa n'igitero c'indege muri ya ntambara iheruka i Gaza yakoreshwa na Hamas mu kugerageza kuzibira bwa buhinga bwayo bwa Iron Dome ikoresha mu gusambura ibisasu vya misire.