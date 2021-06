Umugore w'umukire wagendanaga n'ibigezweho wabitaye akaba umubikira w'umukene n'ituze

10 Ukwa gatandatu 2021, 04:24 GMT

Ahavuye isanamu, Courtesy of Mark Miller

Ku myaka 20, yashakanye na Richard Miller, waje kuba visi perezida wa kompanyi y'ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi (cyangwa umuyagankuba mu Kirundi) ya Pacific Gas and Electric.

Mark Miller, umuhungu we mutoya, mu ruhererekane rw'ubutumwa kuri Twitter yagize ati: "Ku myaka 27 yari afite abana batanu. Yongeyeho abandi batanu - ikipe ya basketball y'ibitsina byombi. Ni byo yitaga kuboneza urubyaro.

Ann yatungiye umuryango we mu nzu nziza y'ibyumba icyenda yitegeye ikigobe cya San Francisco kandi azwiho gukunda kujyana inshuti ze mu biruhuko ku nyanja ya Mediterane n'ahandi.

Umugabo we yishwe na kanseri (cancer) mu 1984, ahita atangira urugendo rurerure rwo gusaba kwemerwa mu babikira b'amategeko akarishye kurusha abandi ku isi.

Hashize imyaka itanu yatanze ibintu bye byose yari atunze yinjira mu muryango w'ababikira bitwa Sisters of Our Lady of Mount Carmel ahitwa Des Plaines muri leta ya Illinois.