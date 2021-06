Ikofe kuri Macron: Igitabo ca Hitler n'ibirwanisho vyaratowe mu nzu y'uwagirizwa

Iminota 23 iraheze

Gabriel Attal ati: "Umukuru w'igihugu azobandanya abonana n'abanyagihugu b'Ubufaransa amaso mu yandi, co kimwe n'abandi bagize reta".

Ni ba nde bikekwa?

N'aho yamukibise avuga n'amajambo yakoreshwa ngwano yo mu gihe ca Moyen Âge, abihweza ibintu n'ibindi mu Bufaransa bibazako yariko yigana uwahoze akina udukino two gutwenza two muri Moyen Âge nyene, mw'ireresi yiswe Les Visiteurs (The Visitors) yasohotse kuva mu 1993.