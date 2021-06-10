Umugore w'Umutalianokazi yikanguye amaze amezi 10 muri coma

Haciye amasaha 3

Cristina Rosi, w'imyaka 37, yari afise inda y'amezi indwi igihe yagira ikibazo c'umutima mu kwezi nkw'indwi mu mwaka uheze. Umukobwa wiwe, Caterina, yavutse nyina abanje gukorwa (Caesarean). Ariko nyina yaciye aguma muri koma bikekwa ko ubwonko bwari bwononekaye.

Madamme Rosi yimuriwe mu bitaro muri Autriche mu kwezi kwa kane kugira akurikiranwe mu buryo budasanzwe . Nyina n'umugabo wiwe bompi bari iruhande yiwe igihe yavuga.