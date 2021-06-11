Ilhan Omar: Umudepite wa US yisobanuye ku 'mvugo ituka Israel'

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Ilhan Omar, umudepite mu nteko ya Amerika, yasubije bagenzi be b'Abademokarate nyuma y'uko bamunenze gushaka gusanisha Amerika na Hamas n'Abataliban.

Itsinda ry'abadepite ba Amerika b'Abayahudi basabye Ilhan Omar "gusobanura neza amagambo ye", uyu mudepite uhagarariye leta ya Minnesota yanenze bikomeye "imvugo izimije" y'abo badepite babana mu ishyaka no mu nteko.

Ntabwo ari ubwa mbere Omar anenze Israel bikamukururira ikibazo n'abo mu ishyaka rye.

Mu 2019, yasabye imbabazi nyuma yo kuvuga ko amafaranga ari yo yihishe inyuma y'uburyo Israel ishyigikirwa.

Ku wa mbere, Ilhan Omar yanditse kuri Twitter ati: "Twabonye ubwicanyi bw'indengakamere bwakozwe na Amerika, Hamas, Israel, Afghanistan n'Abataliban".

"Tugomba kugira urugero rumwe rwo kubazwa ibyo dukora n'ubucamanza ku bakorewe ibyaha bose," yashyizemo video ariho abaza ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika Antony Blinken ubwo yari yaje mu nteko ishingamategeko.

Ibi bije hashize icyumweru imirwano mu burasirazuba bwo hagati ihagaze mu gahenge kumvikanyweho, no kwiyongera kw'ibikorwa by'urwango ku Bayaduhi n'Abayahudi b'Abanyamerika.

Gusa gushyira mu nyandiko imwe Amerika na Israel hamwe n'imitwe ya Hamas n'Abataliban, byarakaje bamwe muri bagenzi be b'Abademokarate.

Itsinda ryabo rikuriwe na Jerry Nadler uhagarariye leta ya New York, ku wa gatatu ryasohoye itangazo rigira riti: "Guhuza Leta Zunze Ubumwe [z'Amerika] na Israel hamwe na Hamas n'Abataliban ni igitutsi no kuyobya.

"Kwirengagiza itandukaniro hagati ya demokarasi ziyobowe no kugendera ku mategeko n'imitwe idafite agaciro ijya mu bikorwa by'iterabwoba ni ukurengera mu mwanzuro."

Ryongeraho riti: "Guhuza bitari byo biha urwaho imitwe y'iterabwoba."

Ku wa kane kare, Ilhan Omar - wavukiye muri Somalia akaba Umusilamukazi wa mbere watowe kujya mu nteko ya Amerika - yasubije iryo tsinda avuga ko bakwiye "gukorwa n'isoni", anabashinja "kuzimiza mu mvugo irwanya abasilamu".

Yanditse kuri Twitter ati: "Biteye isoni kuri bagenzi banjye bampamagara iyo bakeneye ko mbafasha ariko ubu basohoye inyandiko bansaba 'gusobanura' aho kumpamagara.

"Imvugo zizimije zibasira Islam muri iri tangazo ni igitutsi. Guhozaho mu kwibasira no gucecekesha kw'abasinye iyi baruwa si ibyo kwihanganira."

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, The "Squad", itsinda ry'abadepite baharanira kujya imbere

Alexandria Ocasio-Cortez, umwe mu bandi bagore batatu b'abadepite bahuriye na Omar mu itsinda rizwi nka "Squad" bo ku rundi ruhande mu ishyaka ry'Abademokarate, yahise yihutira kumurengera.

Nawe yandika kuri Twitter ati: "Biteye umujinya no kunanirwa guhozaho mu guharabika umuntu bigambiriwe, no kwibasira mu ruhame Ilhan Omar bivuye mu ruhande rwacu.

"Ntabwo bazi akaga bamushyiramo kurenga ku biganiro bwite bakaganisha ku kubihindura amakuru amwerekeyeho."

Ku wa kane nimugoroba, Ilhan Omar yasohoye itangazo avuga ko yashakaga kubaza Antony Blinken ku bintu bimwe na bimwe byagejejwe mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha (ICC).

Ati: "Bisobanuke neza: ikiganiro cyari ukubazwa ibintu bimwe na bimwe bireba ibirego biri muri ICC, ntabwo ari igereranya hagati ya Hamas n'aba-Taliban hamwe na US na Israel.

"Nta na hamwe mpuza imitwe y'iterabwoba n'ibihugu birimo demokarasi bifite inzego zubatse neza z'ubucamanza".

Uyu mugore yanenze kandi ko "buri gihe uko mvunze ku burenganzira bwa muntu nibasirwa n'ibikangisho byo kwicwa."

Madamu Nacy Pelosi ukuriye inteko ishingamategeko yasohoye itangazo rihuriweho risaba guhosha kw'ibibazo mu ishyaka ryabo.

Insiguro y'isanamu, Abarwanyi b'Abataliban mu ifoto bafashwe mu kwezi kwa kane 2021

Iryo tangazo rigira riti: "Twishimiye igisobanuro cyatanzwe na depite Ilhan Omar ko nta kungana kuriho hagati ya US na Israel hamwe na Hamas n'Abataliban."

Ibyari byavuzwe mbere na Omar byatumye hari ababigereranya n'ibyo uwari Perezida Donald Trump yavuze mu 2017, ubwo yabazwaga na Fox News ku "cyubahiro" kuri Perezida Vladimir Putin, uwo uwakiriye icyo kiganiro yari yise "umwicanyi".