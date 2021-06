Emma Coronel Aispuro: Umugore wa El Chapo yemeye gucuruza ibiyobyabwenge

Emma Coronel Aispuro ni nde?

Nkuko bikubiye mu biganiro mbere yagiranye n'ibitangazamakuru byo muri Amerika, yahuye bwa mbere n'uwo waje kuba umugabo we bahuriye mu rubyiniro, yari afite imyaka 17 na ho we afite imyaka 49.

Yitabiriye hafi buri munsi w'iburanisha mu rubanza rw'umugabo we rwamaze amezi atatu rubera i New York, aho yumviye ibivugwa bijyanye n'ubwicanyi no gufata abagore n'abakobwa ku ngufu byakozwe n'umugabo we.