Rwandair yabaye ihagaritse ingendo zijya muri Uganda kubera kwiyongera kwa Covid
Rwandair, kompanyi y'indege ya leta y'u Rwanda yabaye ihagaritse ingendo z'indege zerekeza i Entebbe guhera kuwa kane "kubera kwiyongera kwa Covid-19 muri Uganda".
Kuwa kane Uganda yatangaje umubare munini kurusha iyindi w'abanduye bashya ku munsi umwe, ni abanduye 1,438 mu bipimo byafashwe kuwa kabiri.
Rwandair niyo kompanyi ya mbere muri aka karere igaharitse ingendo z'indege zijya muri Uganda kubera ubu bwiyongere bushya bwa Covid-19 muri icyo gihugu.
Abategetsi ku ruhande rwa Uganda nta cyo batangaje ku cyemezo cya Rwandair.
Uganda ihanganye n'amoko ya Covid yabonetse bwa mbere mu Buhinde, mu Bwongereza, Africa y'Epfo kongeraho isanzwe yabonetse bwa mbere mu Bushinwa.
Hari impungenge ko niba ubwandu bukomeje kwiyongera, ibigo by'ubuvuzi bishobora kubura ibikoresho n'umwuka wa 'oxygen' uhabwa abarwayi.
Uganda imaze kugira abanduye bose hamwe 56,949, Perezida Yoweri Museveni aherutse gutangaza amategeko ya 'guma mu rugo' yatumye amashuri n'ingendo zihuza uturere bihagarikwa.
Kuwa kane Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo abagenzi bava mu bihugu bya Uganda, Zambia na DR Congo guhera uyu munsi kuwa gatanu batemerewe kwinjira muri icyo gihugu.