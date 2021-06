India: Ziona Chana, umukuru 'w'umuryango w'abantu benshi ku isi', yapfuye

Haciye isaha 1

Ibinyamakuru byinshi iwabo byemeza ko ari we ufite "umuhigo w'isi" ku muryango ungana gutyo. Bivugwa ko umuryango we wagiye kabiri kuri televiziyo izwi cyane mu kiganiro cyitwa 'Believe it or Not' (bivuze ngo 'wabyemera cyangwa utabyemera', ugenekereje mu Kinyarwanda).