CPI/ICC: Fatou Bensouda avuga ko abatyoza iyi sentare bayagiriza ko irwanya Africa

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Fatou Bensouda yari umushikirizamanza mukuru wa CPI kuva mu 2012

Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha (ICC/CPI), Fatou Bensouda yabwiye BBC ko hariho abagiriza ko iyi sentare ikurikirana abanyafrika gusa, akavuga ko iki ari kimwe mu bivugwa n'abadashimishwa n'ibikorwa vyayo mu ntumbero yo kuyityoza.