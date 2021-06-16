Uganda – Rwanda: Ikibazo cy'umusirikare cyerekanye ko amakimbirane atarangiye

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Abasirikare b'u Rwanda na Uganda mu guherekanya Pte Baruku kuwa mbere nijoro

Ikibazo cy'umusirikare wa Uganda wageze ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butavugwaho rumwe cyerekanye ko amakimbirane hagati y'ibi bihugu yari amaze igihe atuje ariko atarangiye.

Iki kibazo cyongereye inkuru zo guseserezanya hagati y'ubutegetsi bw'ibihugu hifashishijwe imbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru bibogamiye ku butegetsi, ibyo mu 2019 ubutegetsi bwombi bwari bwarumvikanye guhagarika.

Ku cyumweru ingabo z'u Rwanda zatangaje ko Pte Baruku Muhuba w'ingabo za Uganda kuwa gatandatu yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda mu gace kegereye umupaka wa Uganda.

Kuwa mbere, mu gikorwa cyo gusubiza Pte Baruku uruhande rwa Uganda, yabwiye televiziyo y'u Rwanda ko yari mu kazi hafi y'umupaka agahagarikwa n'ingabo z'u Rwanda zikamubwira ko yarenze umupaka akinjira mu Rwanda.