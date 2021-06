Pornhub: Abagore bitwariye urubuga rwa porno bavuga ko rwakoresheje amashusho yabo batavyumvikanye

Iminota 35 iraheze

Ibiriko nka vyose bishirwako n'abantu bayo kandi umuntu uwo ari we wese ashobora kubiraba ata ngorane. Hagati aho, iyi kompanyi ivuga ko imbere yo gushirako amashusho ayo ari yo yose, hari umurwi ubanza kuyihweza neza.

Ariko, ikimenyeshamakuru CBS co muri Amerika gikorana na BBC kivuga ko Pornhub idasaba abayikoresha kugenzura umwidondoro canke imyaka y'abavugwa muri aya mareresi - mbere, nk'uko CBS ibivuga, ikaba itanasaba impusha ababoneka mu mashusho yashizwe kuri uru rubuga ngurukanabumenyi.

Ikigo c'abanyamategeko Brown Rudnick LLP, ari naco giserukiye abitwaye, kivuga ko bitwaye bishimikije itegeko ryo mu 2000 ryo gukingira abakorewe icaha co gucuruzwa n'ico ihohotera (Victims of Trafficking and Violence Protection Act).