Israel yavuze ku 'mpungenge zikomeye' itewe na Ebrahim Raisi

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Israel yavuze ko amahanga akwiye kugira impungenge zikomeye kubera itorwa rya Ebrahim Raisi nka Perezida mushya wa Iran.

Lior Haiat, umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Israel, yavuze ko Bwana Raisi ari we Perezida wa mbere w'umuhezanguni cyane Iran igize kugeza ubu.

Uyu muvugizi yanaburiye ko uyu mutegetsi mushya azongera ibikorwa bya nikleyeri bya Iran.

Ku wa gatandatu ni bwo Ebrahim Raisi yatangajwe ko yatsinze amatora ya perezida muri Iran, yabonywe ahanini nk'ayakozwe mu buryo bumuha amahirwe kurusha abandi.

Bwana Raisi, uzarahira mu kwezi kwa munani, ni we mucamanza mukuru wa Iran kandi afite ibitekerezo bikarishye byo kudashaka impinduka.

Yafatiwe ibihano n'Amerika, kandi anavugwaho kugira aho ahuriye n'ibikorwa byo guha igihano cy'urupfu mu kivunge imfungwa za politiki mu bihe byashize.

Mu itangazo yasohoye nyuma y'intsinzi ye, yasezeranyije gukomeza icyizere rubanda igirira leta, no kuba umutegetsi w'abaturage bose.

Igitangazamakuru cya leta cyasubiyemo amagambo ye agira ati: "Nzashyiraho guverinoma ikorana umuhate, y'impinduramatwara kandi irwanya ruswa".

Ariko mu butumwa bunenga bwo kuri Twitter, umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Israel Lior Haiat yavuze ko Bwana Raisi ari "umuhezanguni, ushishikariye guteza imbere gahunda ya nikleyeri irimo gutera imbere byihuse y'igisirikare cya Iran".

Iran na Israel bimaze igihe kirekire biri "mu ntambara ya rwihishwa", yatumye ibihugu byombi bigira uruhare mu bikorwa byo kwihimurana, ariko kugeza ubu byirinze kurwana byeruye.

Ariko mu gihe cya vuba aha gishize, ubushyamirane hagati y'ibi bihugu bwongeye kwiyongera nanone.

Igitera ubu bushyamirane ni uruhurirane rw'ibibazo, ariko kimwe mu bibazo bikomeye bibutera ni ibikorwa bya nikleyeri bya Iran.

Iran ishinja Israel kuba ari yo mu mwaka ushize yishe umuhanga mu bya nikleyeri wayo ukomeye, ndetse ikayishinja kugaba igitero mu kwezi kwa kane kuri kimwe mu bigo byayo bitunganya ubutare bwa uranium.

Hagati aho, Israel ntabwo yemera ibivugwa na Iran ko gahunda yayo ya nikleyeri igamije amahoro gusa, ikavuga ko izi neza ko Iran irimo gukora yubaka intwaro ya nikleyeri.

Amasezerano kuri nikleyeri ya Iran yo mu 2015, yayikuriragaho ibihano bimwe na yo ikemera guhagarika ibikorwa bimwe bya nikleyeri, yasenyutse ubwo uwari Perezida w'Amerika Donald Trump yayavagamo mu 2018.

Icyo gihe yongeye gushyiraho ibihano bikomeye byo mu rwego rw'ubukungu kuri Iran.

Ubutegetsi bwa Perezida w'Amerika Joe Biden ubu burimo kugerageza gushaka uburyo bwasubira muri ayo masezerano.