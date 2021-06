UK mw'itohoza kw'ishure ryapfiriyeko abana batewe imiti ifise imigera, harimwo n'uwa SIDA

Amaraso menshi yaguzwe yari yandujwe imigera y'igitigu (hépatite/hepatitis) co mu bwoko bwa A, B na C, mu nyuma asangwamwo umugera wa SIDA, ibihumbi n'ibihumbi vy'abafise iyi ndwara ya haemophilia mu gihugu cose bakaba barandujwe iyi migera.

Kumwe n'abandi banyeshure batari bake kw'iryo shuri, na we yahawe umuti factor VIII kugira ngo umugabanirize kuvirirana.

Ade Goodyear (ifoto yiwe akiri umwana) nawe yatewe umuti kugira bamuvure haemophilia, co kimwe na bakurube babiri

Bakuru ba Ade babiri bahavuye bapfa inyuma yo guterwa umuti factor VIII - Jason yahitanywe na SIDA mu 1997, Gary nawe apfa mu 2015 kubera ibibazo bijanye n'igitigu co mu bwoko bwa C (hépatite C).