Ubukwe butari ukuri bamuriyemo $250.000 – 'Nabaye igicucu'

Iminota 39 iraheze

Yari afite amashyushyu menshi yo kubona fiancée we, Irina, wari utegereje hanze ya restaurant iri ku nkombe y'inyanja y'umukara muri Ukraine. Irina urushwa imyaka 20 na James, yari acyeye umusatsi we muremure ukimara gutunganywa.

Ariko icyari kuba umwanya nyawo cyahindutse ibindi. Byageze saa sita z'ijoro James aryamye wenyine mu bitaro, arwaye ibikekwa ko yaherewe mu cyo kunywa. Yari umugabo washyingiwe, ariko umugore yahawe si we yakunze. Ahubwo yari umukobwa wateguye ubukwe bwabo.

Iki ni igisebo atigeze abwira umuntu n'umwe mu Bwongereza, yewe n'umuryango we. BBC yagenzuye ibyo yaje kuvuga ku byabaye ikoresheje inyandiko za banki, amakuru y'ubutegetsi, ubutumwa bwanditse, n'ibiganiro n'abari muri iyi nkuru.

Sherlock Holmes?

Uyu wahoze ari umupolisi, yambaye neza, yabinditse neza umusatsi we w'umukara uteyemo kanta. Ikintu cyose kiriranga. Afite agakoresho ka notepad k'ikirango cya Sherlock Holmes na 'business card' ziriho icyo kirango ndetse na 'sonnerie' ya telephone ye ni akaririmbo karanga filimi ya Sherlock Holmes uko yakinwe na Soviet TV.

Iyo nshuti yari Irina. Umukobwa w'imyaka 32 w'i Donetsk, umwe mu mijyi yo mu burasirazuba bwa Ukraine ubu wigaruriwe n'inyeshyamba zifashwa n'Uburusiya. Nyuma byabonetse ko ibibazo byo hambere he birenze cyane gusa guhunga intambara.

Ariko guhuza urugwiro, yewe no gusomana gusa, byari bigoye. Umusemuzi Julia yahoraga aho hafi ndetse Irina yabwiye James ko atemera guhuza ibitsina mbere y'ubukwe.

Gusezerana urukundo na Irina

Amezi umunani mbere y'ubukwe bwabo, bombi bateguye ibirori byo gusezerana gukundana hahandi muri Villa Otrada. Amashusho yerekana James na Irina baceza buhoro indirimbo ya Whitney Houston Could I Have This Kiss Forever, bishimye cyane.