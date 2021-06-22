Akaranda k'imbeba muri Australia: Abafungwa ibihumbi bagiye kwimurwa kubera ibohero ryatewe n'imbeba

Iminota 20 iraheze

Abanyororo 400 n'abakozi 200 mw'ibohero rya Wellington bazokwimurirwa mu bindi bigo mu minsi iri imbere.

Intara ya New South Wales yugarijwe n'ubwinshi bw'imbeba butari bwigere buboneka mu myaka mirongo.

Ukwiyongera kw'umwimbu w'intete kwatumye izo mbeba zigwirirana muri iyo ntara yo mu bumanuko bushira ubuseruko aho haheze amezi ziteye uruhagarara na cane cane mu barimyi n'aborozi..

Benshi mu bakozi bazokwimurirwa mu bigo vy'amabohero vyo mu burengero bw'iyo ntara, mu gihe abafungwa bo bazokwimurira mu bigo bitandukanye harimwo ica Macquarie.