Britney Spears: Yavuze uko amasezerano yo kumugenzura amubuza no gutwita

Haciye isaha 1

Se, Jamie Spears, yahawe uburenganzira bwo kugenzura ubuzima bwite n'imitungo y'umukobwa we bitegetswe n'urukiko mu 2008.

Hari amakuru menshi yagiye avugwa ku byo Britney, w'imyaka 39, atekereza kuri ayo masezerano, abafana be benshi bagiye bagaragaza ko ari ubugome.

Yabujijwe gutwita

Britney yavuze ko ashaka gushyingirwa n'umukunzi we akanabyara, ariko ko aya masezerano atazabimwemerera.

Ibigize ayo masezerano ntabwo byari byarigeze bitangazwa mbere, gusa se mu 2019 yeguye by'igihe gito mu kugenzura byihariye umukobwa we kubera impamvu z'amagara - ibyo uyu muhanzi ubu yasabye ko byemezwa nk'ibihoraho.

Yasabye ko Jodi Montgomery, umuhanga mu kwita ku bantu, ari we uhabwa izo nshingano bihoraho aho kugira ngo basubize se.

Jamie Spears yababajwe n'ibyavuzwe n'umukobwa we mu rukiko, nk'uko bivugwa n'umunyamategeko we.

Mu itangazo ryasomewe mu rukiko, rivuga ko yagize ati: "Ababajwe no kubona umukobwa we ari mu kababaro gakomeye. Akunda umukobwa we kandi aramukumbuye cyane."