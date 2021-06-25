Covid: UK yashyize Uganda ku rutonde rw’ibihugu ababivuyemo batemewe kuhinjira

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Ubwongereza bwashyize Uganda ku rutonde rw'ibihugu ababivuyemo batemerewe kuhinjira mu guhera tariki 30 z'uku kwezi.

Mu ntingiriro z'uku kwezi, Emira zunze ubumwe z'Abarabu yahagaritse kongera kwemerera abagenzi bavuye cyangwa baciye muri Uganda kwinjira muri icyo bihugu.

Uganda ihanganye n'inkubiri ya kabiri y'iki cyorezo, imibare y'abandura n'abapfa yakomeje kuzamuka kuva mu mpera z'ukwa gatanu.

Amategeko ya Guma mu rugo y'iminsi 42 yatangajwe na Perezida Museveni mu cyumweru gishize, hamwe n'umukwabu w'ijoro uhera saa moya kugaza saa kumi n'imwe z'igitondo.