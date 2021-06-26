France: Valérie Bacot yagandaguye umugabo wiwe yamuhohotera yahawe umwidegemvyo

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Polette yasumvya Bacot imyaka 25. Mu myaka ya 1990 yaramaze imyaka ibiri n'igice apfunzwe yafashe ku nguvu Bacot, ariko mu nyuma ararekurwa asubira mu muryango aca amutera inda afise imyaka 17.